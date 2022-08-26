Москва, 26 августа, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не считает, что американские реактивные системы залпового огня с высокоточным наведением HIMARS пока является существенной угрозой для Российской Федерации. Об этом Медведев заявил сегодня, 26 августа, в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

По словам Медведева, на данный момент системы HIMARS, которые американцы передали бандеровскому режима на территории бывшей УССР, не являются существенной угрозой для России. Однако, если американцы передадут бандеровцам более дальнобойные ракеты для этих систем, которые смогут бить на 300−400 километров, то это станет угрозой непосредственно для России.

«Что же касается этих HIMARS, безусловно, они пока не представляют такой существенной угрозы… Когда такого рода ракета летит на 70 километров — это одно, а когда на 300−400 — это другое, это уже угроза непосредственно территории Российской Федерации», — пояснил Медведев.

Медведев также заявил, что Запад принимает непосредственное участие в конфликте на территории бывшей УССР.