Рим, , 22:26 — REGNUM В случае победы правых на выборах в Италии размер единой «детской» выплаты будет увеличен на 50%, заявил 26 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Quirinale.it

Все «детские» выплаты в Италии были объединены в одну в 2022 году. Сейчас она составляет 175 евро в месяц, право на ее получение имеют граждане, чей доход не превышает 15 тысяч евро в год.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.