Москва, , 22:19 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима продолжают использование образовательных учреждений в военных целях, сообщает 26 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Такие случаи отмечены на территории ДНР и в Харьковской области.

«В Белицком Донецкой Народной Республики националисты в здании школы № 10 (ул. Трудовая) оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелую бронетехнику и артиллерийские орудия, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита»;

в Доброполье Донецкой Народной Республики на территории школы № 6 (ул. Н. Чернявского) подразделения ВСУ оборудовали казарму и склады боеприпасов, развернули позиции дальнобойной артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты;

в Панютино Харьковской области в школе № 2 (ул. Петровского) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

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