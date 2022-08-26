София, 26 августа 2022, 22:19 — REGNUM Действующее правительство Болгарии объявило о дополнительном выделении 426 млн левов ($217 млн) на поддержку фермерских предприятий и частных крестьянских хозяйств страны. Об этом 26 августа сообщает софийская газета «Факты».
Эти средства будут равномерно распределены среди десяти тысяч соответствующих структур. Комментируя это решение, глава минсельхоза Болгарии Явор Гечев пояснил:
Предполагается, что новые положения о выплатах вступят в силу уже 1 сентября.
Напомним, Болгария является одной из немногих стран ЕС, где сельскохозяйственная система частично контролируется государством.
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