Василий Иванов,
27 августа 2022, 11:29 — REGNUM В Москве открылся 15-й юбилейный Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Фестиваль пройдёт в Москве с 26 августа по 4 сентября. Основным местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь.
Первые шаги 15-го фестиваля «Спасская башня»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Ура!»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. В 2022 году для зрителей будет подготовлено десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.
Выступление центрального оркестра ВМФ России
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление центрального оркестра ВМФ России
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление центрального оркестра ВМФ России
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление образцового ансамбля «Знаменские барабанщики»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Президентского оркестра
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Центрального пограничного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Центрального пограничного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Центрального пограничного ансамбля
Василий Иванов © ИА REGNUM
География стран — участниц проекта охватывает все стороны света. За 15 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 56 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошёл в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра Главного управления войск национальной гвардии по Краснодарскому краю
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat
Василий Иванов © ИА REGNUM
Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat
Василий Иванов © ИА REGNUM
Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat
Василий Иванов © ИА REGNUM
Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Это масштабное мероприятие ежегодно объединяет творческие коллективы из разных стран, исполняющие произведения в самых разных жанрах — от военных маршей до эстрады и классики. Яркий и красочный праздник дарит отличное настроение всем поклонникам оркестрового искусства, радует москвичей и гостей столицы яркими выступлениями, пиротехническими эффектами. Убеждён, что славные традиции «Спасской башни» год от года будут крепнуть и приумножаться. Желаю участникам и гостям фестиваля позитивных эмоций и захватывающих впечатлений!» — отметил в своём обращении генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители приветствуют луганских музыкантов светом фонариков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Василий Иванов © ИА REGNUM
По своему масштабу, наполнению, аудитории и зрелищности «Спасская башня» не имеет аналогов. Фестиваль популярен у всех категорий зрителей: с каждым годом растёт доля семейной аудитории, становится всё больше гостей из других городов России и стран мира.
Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра генштаба ВС Армении
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра генштаба ВС Армении
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра генштаба ВС Армении
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии
Василий Иванов © ИА REGNUM
«От имени Рособоронэкспорта поздравляю организаторов и участников «Спасской башни» с 15-летним юбилеем. Наша компания все эти годы неизменно оказывала спонсорскую поддержку фестивалю, приглашала посетить его именитых гостей из стран-партнёров, в сердцах которых навсегда остались лучшие впечатления о величайшей силе России, несокрушимом духе русского народа, победоносном образе нашей армии. Находясь здесь, каждый понимает, насколько сильна и едина наша страна, насколько крепки и непоколебимы чувство патриотизма россиян, вера в своего солдата, в русское оружие», — отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Фёдора Рытикова
Василий Иванов © ИА REGNUM
В юбилейном фестивале «Спасская башня» примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Венесуэльцы и таиландцы впервые представят свои страны на Красной площади в Москве. От Российской Федерации выступят оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Всего же на главную площадь страны выйдет более 1500 представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов.
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
«В сегодняшних условиях цели и принципы фестиваля обретают особое значение. На протяжении многих лет «Спасская башня» успешно выполняет свою главную задачу — на языке военной музыки говорит о мире и сотрудничестве, знакомит гостей и зрителей с национальной культурой различных стран и народов», — подчеркнул президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление общего сводного оркестра и залп орудий у храма Василия Блаженного
Василий Иванов © ИА REGNUM
Тимофей Маякин, главный военный дирижер Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-майор, музыкальный руководитель фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление общего сводного оркестра
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление общего сводного оркестра
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздничный салют
Василий Иванов © ИА REGNUM