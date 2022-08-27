27 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Василий Иванов, , 11:29 — REGNUM В Москве открылся 15-й юбилейный Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль пройдёт в Москве с 26 августа по 4 сентября. Основным местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь.

Первые шаги 15-го фестиваля «Спасская башня» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

«Ура!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. В 2022 году для зрителей будет подготовлено десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

Выступление центрального оркестра ВМФ России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление центрального оркестра ВМФ России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление центрального оркестра ВМФ России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление образцового ансамбля «Знаменские барабанщики» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление Центрального пограничного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального пограничного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального пограничного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM

География стран — участниц проекта охватывает все стороны света. За 15 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 56 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошёл в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Главного управления войск национальной гвардии по Краснодарскому краю Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости фестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM

Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat Василий Иванов © ИА REGNUM

Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat Василий Иванов © ИА REGNUM Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat Василий Иванов © ИА REGNUM

Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat Василий Иванов © ИА REGNUM

«Это масштабное мероприятие ежегодно объединяет творческие коллективы из разных стран, исполняющие произведения в самых разных жанрах — от военных маршей до эстрады и классики. Яркий и красочный праздник дарит отличное настроение всем поклонникам оркестрового искусства, радует москвичей и гостей столицы яркими выступлениями, пиротехническими эффектами. Убеждён, что славные традиции «Спасской башни» год от года будут крепнуть и приумножаться. Желаю участникам и гостям фестиваля позитивных эмоций и захватывающих впечатлений!» — отметил в своём обращении генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки» Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители приветствуют луганских музыкантов светом фонариков Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM

По своему масштабу, наполнению, аудитории и зрелищности «Спасская башня» не имеет аналогов. Фестиваль популярен у всех категорий зрителей: с каждым годом растёт доля семейной аудитории, становится всё больше гостей из других городов России и стран мира.

Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра генштаба ВС Армении Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра генштаба ВС Армении Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра генштаба ВС Армении Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии Василий Иванов © ИА REGNUM

«От имени Рособоронэкспорта поздравляю организаторов и участников «Спасской башни» с 15-летним юбилеем. Наша компания все эти годы неизменно оказывала спонсорскую поддержку фестивалю, приглашала посетить его именитых гостей из стран-партнёров, в сердцах которых навсегда остались лучшие впечатления о величайшей силе России, несокрушимом духе русского народа, победоносном образе нашей армии. Находясь здесь, каждый понимает, насколько сильна и едина наша страна, насколько крепки и непоколебимы чувство патриотизма россиян, вера в своего солдата, в русское оружие», — отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM

Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM

Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM

Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM

Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Фёдора Рытикова Василий Иванов © ИА REGNUM

В юбилейном фестивале «Спасская башня» примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Венесуэльцы и таиландцы впервые представят свои страны на Красной площади в Москве. От Российской Федерации выступят оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Всего же на главную площадь страны выйдет более 1500 представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов.

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

«В сегодняшних условиях цели и принципы фестиваля обретают особое значение. На протяжении многих лет «Спасская башня» успешно выполняет свою главную задачу — на языке военной музыки говорит о мире и сотрудничестве, знакомит гостей и зрителей с национальной культурой различных стран и народов», — подчеркнул президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление общего сводного оркестра и залп орудий у храма Василия Блаженного Василий Иванов © ИА REGNUM

Тимофей Маякин, главный военный дирижер Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-майор, музыкальный руководитель фестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление общего сводного оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление общего сводного оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM