Милан, Италия, 26 августа, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Италия должна вернуться к исследованиям атомной энергии, это должно быть частью долгосрочной энергетической стратегии страны, заявил 26 августа координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Atominfo.cz

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Ранее с аналогичным призывом выступил и лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Все АЭС в стране были закрыты в 1990—2000 годы после нескольких проведенных референдумов по «экологическим» соображениям. В настоящее время Италия импортирует часть используемой электроэнергии.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.