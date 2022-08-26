26 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:31 — REGNUM Министерство обороны США и агентства национальной безопасности возобновили работу межведомственной группы для «защиты промежуточных выборов 2022 года от иностранного вмешательства», заявил глава кибернетического командования США Пол Накасоне.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вместе мы обеспечим скорость и единство действий против любого иностранного противника, который может попытаться подорвать наши демократические институты», — заверил военный.

Данная группа впервые была создана в 2018 году после того, как Демократическая партия США распространила позже опровергнутые результатами расследования Миллера слухи о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если бы Трамп был президентом, это считалось бы запугиванием избирателей и было бы явно незаконным. Но поскольку президент — Байден, это считается необходимым для сохранения честности избирателей», — отмечает sadler66.

«С учетом вышесказанного, приготовьтесь приветствовать победу нового демократического режима. Мне кажется, или сейчас у всех есть недоверие к правительству?» — интересуется Tripod.

«Замечательно… как раз то, что нужно стране… Теперь я еще меньше уверен в том, что выборы пройдут успешно!» — восклицает dogsncats275.

«Мне почему-то кажется, что теперь выборы будут менее легитимными», — пишет taterbob75.

Выборы в США Phil Roeder

«Перевод: министерство обороны США позаботится о том, чтобы демократы прочно закрепили свои позиции», — подчеркивает lookslikeaduck352.

«Отлично. Значит, наши голоса не засчитают. Понятно», — объясняет JessPatriot.

«Это не обнадеживает, а больше похоже на угрозу», — жалуется grouperfingers.

«Единственное, что эти ФАШИСТЫ собираются сделать — это обеспечить победу демократов», — пишет jsanton.

«Опять сохранение демократов. Демократы придумали еще один трюк, чтобы запугать любого, кто может подвергнуть сомнению процесс голосования или быть допущенным в качестве свидетеля подсчета голосов», — рассуждает iowaview.

«Вы имеете в виду, минобороны создает группу, которая придумает, как украсть выборы…» — подозревает Markus4208.

«Ага. Смотрите сюда, пока военные и разведывательные группы полностью задействованы для защиты промежуточных выборов. НО не заглядывайте за занавес, пока левые манипулируют программным обеспечением, чтобы гарантировать, что демократы сохранят свое большинство», — комментирует WhoIsJG?

«При президенте Байдене мы стали страной, вмешивающейся в иностранные дела. Что делают наши войска в Сирии? Что произойдет, если другая иностранная страна начнет вмешиваться в наши внутренние дела и разместит войска в любом из наших штатов? Не будет ли это объявлением войны? Справедливо будет сказать, что под командованием Байдена весь мир находится в опасности. Этот человек извергает войну и неприятности всякий раз, когда говорит, ходит, танцует, ползает или спит. Мы отдали ядерное оружие нашей страны психопату, который предпочитает войну вместо мира», — уверен GladiatorPower.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор США Уильям Барр передал в Конгресс основные выводы по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, с мая 2017 года занимавшегося расследованием вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США. Как следует из документа, никаких доказательств сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году найдено не было. Также, согласно сделанным выводам, глава Белого дома «не был причастен к преступлению, связанному с вмешательством в выборы со стороны России».