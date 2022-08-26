Москва, 26 августа 2022, 22:09 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима нанесли ракетный удар по больнице в городе Стаханове Луганской Народной Республики, сообщает 26 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Американская РСЗО HIMARS
Американская РСЗО HIMARS
Juliusz Sabak

Уточняется, что удар был нанесен из американских РСЗО HIMARS, а его исполнителями были военные преступники из 27-й артиллерийской бригады ВСУ.

«Так, 26 августа 2022 г. подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем HIMARS совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь — получили ранения различной степени тяжести. При этом командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: спецоперация России спасает мир от ядерного апокалипсиса

Читайте развитие сюжета: Боевики ВСУ прикрываются школами и мирным населением — Минобороны