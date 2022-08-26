26 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:44 — REGNUM Новость о том, что легендарный сербский теннисист, 21-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович не был допущен до участия в Открытом чемпионате США (US Open) 2022 года из-за новых правил американского медрегулятора (CDC), вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Теннис Cynthiamcastro

Спортсмена не допускают на турнир в связи с правилами о вакцинации, согласно которым граждане других стран, въезжающие в США, должны быть вакцинированы.

Американцы обсудили новость под соответствующей публикацией New York Times. При этом многие поддержали сербского теннисиста и заявили, что нет смысла смотреть турнир без одного из сильнейших спортсменов.

«Вопиюще несправедливо предписывать экспериментальную вакцину, которая НЕ останавливает распространение вируса и не предотвращает заражение. Более разумно было бы проверить ответ естественного иммунитета против COVID», — пишет Girish Kotwal.

«Герой! Играет он или нет, он будет выделяться как человек с принципами и характером в дополнение к необыкновенному таланту. На данный момент ясно, что вакцинация не предотвращает передачу COVID. В то же время он, вероятно, один из самых здоровых людей на планете. Я отношусь к нему с огромным уважением в свете этой чехарды с правилами», — поддерживает Lola.

«Если Джоковичу сделают вакцину, он все равно может заразиться COVID? Да. Если Джокович получит вакцину, может ли он по-прежнему заражать других? Да. И поскольку вакцина может уменьшить более явные симптомы, он может распространять вирус, не зная, что он инфицирован. Итак, он все еще может заразиться и все еще может распространять вирус, тогда почему US Open настаивает на том, чтобы он сделал прививку? Эта политика больше направлена на то, чтобы Открытое первенство контролировало спортсменов. Посыл ясен: заткнись и делай, что тебе говорят. Вам платят за то, чтобы вы били по маленькому мячу, а не думали сами за себя», — комментирует Drspock.

Новак Джокович Carine06

«У него нет вакцины? Вакцины от чего? От вируса, который больше не существует в той форме, от которой защищает вакцина? Это просто абсурд — требовать от кого бы то ни было делать эту прививку. И где данные о побочных реакциях? Примечание — я не противник вакцинации, но я против маразма», — подчеркивает Watchful Eye.

«Здесь нет победителей. Правило глупое, как и игрок», — считает AK.

«Тем временем миллионам нелегальных мигрантов разрешено пересекать наши границы без требования вакцинации — затем их перевозят на самолетах и автобусах по всей стране. У Джоковича был COVID и выработался естественный иммунитет; и, как заявил Фаучи много лет назад, «естественный иммунитет — это лучшая вакцина из всех существующих». Нынешняя вакцина устарела и не остановила распространение болезни. Эти правила устарели и являются полным посягательством на права личности. Эта страна стала местом, где здравый смысл и логическое мышление умирают», — переживает E.

«Хорошая причина не смотреть US Open. Старые вакцины имеют мало пользы для здорового взрослого человека, такого как Новак. Он вряд ли заразит других, а данных о том, что вакцины снижают вероятность заражения мало. Они могут снизить тяжесть заболевания, но не вероятность заражения. Я не буду тратить свое время на наблюдение за этим событием или свои деньги на те компании, которые его поддерживают», — указывает kpariser.

«Если мы хотим убедиться, что у него нет COVID, мы должны потребовать, чтобы он прошел тестирование. Наличие прививки ничего не говорит нам о том, является ли он инфицированным и заразным. Это правило бессмысленно и антинаучно», — негодует yes!

«Джокович, вероятно, лучший игрок в мире и один из величайших игроков всех времен. Он имеет право решать, хочет ли он получить вакцину COVID, которая не остановила распространение вируса даже среди привитых. На данный момент абсурдно отказывать ему в возможности сыграть на US Open. Победа на этом турнире без участия Джоковича мало чего стоит», — отмечает Dave.

Напомним, Джокович пропускает все турниры в США и Канаде, правительства которых запрещают въезд в страну людям, не сделавшим прививки от коронавируса.

В январе 2022 года Джокович также пропустил Открытый чемпионат Австралии. После этого он заявил, что не будет вакцинироваться и готов пожертвовать карьерой ради своих принципов.