Ереван, , 22:57 — REGNUM Согласие властей на проведение антироссийского митинга в Ереване было отозвано после телефонного разговора лидеров России и Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Флаги Армении и России Alexanyan

Владимира Путина с Николом Пашиняном, и в 12 часов утра по ереванскому времени разрешение на митинг было отозвано. Всех, кто пришёл на митинг, а это порядка 50 человек, сразу же задерживала полиция. Никому не давали поднимать антироссийские и антипутинские плакаты, никому не дали вести агитацию. Микаэл Бадалян Мы узнали за неделю до митинга, что он согласован с мэрией Еревана. Об этом начали многие писать. Сначала он подавался как антивоенный — полгода СВО, однако мало кто заметил, что 24 августа — день так называемой независимости бывш. УССР. И реальная идея этого митинга была именно в этот день создать антироссийский шум в Армении. Мы об этом написали, это заметили, это подхватили. Потом случилась трагедия — взрыв на рынке Сурмалу, и далее под это стали разгонять антироcсийские настроения, что Россия в этом виновата. Российское посольство заявило на это ноту протеста, МИД России её поддержал. И мы продолжали работать и показывать, кто за этим стоит. У нас вышел большой материал про то, что находящиеся здесь российские «либералы» пытаются раскачать ситуацию и в Армении и в России. Утром 24 августа состоялся телефонный разговор, и в 12 часов утра по ереванскому времени разрешение на митинг было отозвано. Всех, кто пришёл на митинг, а это порядка 50 человек, сразу же задерживала полиция. Никому не давали поднимать антироссийские и антипутинские плакаты, никому не дали вести агитацию.

Напомним, что 24 августа в Ереване прошёл антироссийский митинг, направленный против проведения СВО.