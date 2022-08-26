Рим, , 22:06 — REGNUM Евросоюзу нужна единая экономическая политика, заявил 26 августа экс-глава Европарламента, координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Антонио Таяни (сс) European People's Party

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При наличии такого единства ЕС мог бы «твердо» начать переговоры с Россией, заявив, что цена, по которой ЕС покупает газ, не должна быть настолько выше себестоимости, добавил он.

Возможно также и введение общей для Евросоюза «предельной цены» на закупаемый газ, полагает Таяни.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.