Москва, , 22:01 — REGNUM Российская специальная военная операция на территории бывшей УССР удерживает мир от скатывания в третью мировую войну. Такое заявление сделал сегодня, 26 августа, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.

Ядерное оружие

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Медведеву был задан вопрос о том, считает ли он, что Земля уже вступила в новую мировую войну. Заместитель председателя Совета безопасности России ответил, что ситуация, в целом, удается удерживать, и вспомнил строки из Откровения Иоанна Богослова об Апокалипсисе.

«Я надеюсь, что нет, и всё-таки пока ситуацию удаётся удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис ещё не наступил и, надеюсь, не наступит», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что нужно сделать всё для того, чтобы третьей мировой войны не случилось и политика России направлена прежде всего именно на это.

Более того, Медведев сказал, что Россия проводит специальную военную операцию на территории бывшей УССР именно для того, чтобы не случилось третьей мировой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитические центры США всерьез рассуждают о том, когда именно Россия применит тактические ядерное оружие на территории бывшей УССР.