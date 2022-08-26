Вашингтон, 26 августа, 2022, 22:49 — ИА Регнум. В США количество жалоб на обслуживание авиакомпаний за июль выросло на 35% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне продолжающихся отмен и задержек тысяч авиарейсов, сообщает 26 августа Reuters со ссылкой на министерство транспорта Соединённых Штатов.

Пограничный контроль в международном аэропорту США

Отмечается, что в сравнении с допандемийным 2019 годом количество таких жалоб выросло почти на 270% при том, что за отчётный месяц авиакомпании выполнили на 86% больше рейсов, чем в 2019 году.

На минувшей неделе министр транспорта США Пит Буттиджич призвал десять крупнейших американских авиакомпаний провести реорганизацию для помощи пассажирам, пострадавшим от задержек этим летом, назвав повсеместные сбои в работе аэропортов «неприемлемыми».

При этом министр отметил, что «обдумывает варианты» новых правил, «которые бы еще больше расширили права пассажиров авиакомпаний».

Напомним, многие авиакомпании в США столкнулись с проблемой нехватки персонала, в том числе пилотов и членов экипажей, на фоне резкого роста спроса на путешествия после пандемии коронавируса. С нехваткой сотрудников столкнулся даже американский регулятор Федеральное управление гражданской авиации (FAA).