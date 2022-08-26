Москва, 26 августа 2022, 21:58 — REGNUM Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил сообщения западных СМИ о планах физической ликвидации Зеленского.
Об этом он рассказал 26 августа в интервью французскому телеканалу LCI.
Журналист французского телеканала LCI заявил, что «в начале войны, и многое на это указывало», Россия «даже стремилась убить» Зеленского, спросив затем:
«Собираетесь ли вы сегодня достичь этого?»
«Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы», — ответил Дмитрий Медведев.
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