Москва, 26 августа, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил сообщения западных СМИ о планах физической ликвидации Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведев Дмитрий

Об этом он рассказал 26 августа в интервью французскому телеканалу LCI.

Журналист французского телеканала LCI заявил, что «в начале войны, и многое на это указывало», Россия «даже стремилась убить» Зеленского, спросив затем:

«Собираетесь ли вы сегодня достичь этого?»

«Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы», — ответил Дмитрий Медведев.