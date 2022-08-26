Ставрополь, 26 августа, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Имущество на сумму 180 млн рублей изъято у бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщили 26 августа в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё, что нажито непосильным трудом

Речь идёт о земельных участках, дорогостоящих домах, квартирах и иномарках премиального сегмента.

Решение об изъятии было принято 26 августа на заседании Промышленного районного суда Ставрополя, который удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ с требованием «об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 млн руб.».

Отмечается, что бывший чиновник, а также «его родственники и близкие лица приобрели объекты недвижимого и иного имущества», не представив «сведений о законности источников, за счёт которых оно приобреталось».

В результате Генпрокуратура РФ 6 декабря обратилась в суд. Затем оказалось, что имеется у Сафонова и его родни «и другое дорогостоящее имущество».