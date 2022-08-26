Милан, Италия, , 21:49 — REGNUM Отказываться от газа и атомной энергии в ее современном виде могут либо глупцы, либо обманщики, заявил 26 августа лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

János Korom

В случае победы правых партий на выборах «Лига» намерена запустить процесс возрождения атомной энергетики в Италии.

Все АЭС в стране были закрыты в 1990—2000 годы после нескольких проведенных референдумов по «экологическим» соображениям. В настоящее время Италия импортирует часть используемой электроэнергии.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.