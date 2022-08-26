Банги, , 21:47 — REGNUM В Центрально-Африканскую Республику дополнительно прибыли 210 российских военных инструкторов, сообщает 26 августа RT со ссылкой на Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Мари-Ноэль Кояра Mil.ru

По данным СОМБ, с учетом новоприбывших в ЦАР теперь работают 1345 российских инструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года власти Центрально-Африканской Республики официально заявили о желании увеличить число российских инструкторов в своих силовых структурах.

По словам премьер-министра Центрально-Африканской Республики Феликса Молуа, сотрудничество с Россией является единственным способом победить терроризм.

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