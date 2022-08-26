Вашингтон, 26 августа, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате вспышки кишечной инфекции в четырех штатах США достигло 84 человек, сообщает 26 августа Reuters со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Кишечная палочка (электронная микрофотография)

Установлено, что большинство обратившихся за медицинской помощью ели сэндвичи с салатом ромен в сети ресторанов быстрого питания Wendy’s за неделю до того, как у них проявились симптомы заболевания.

В качестве меры предосторожности компания заменила партии салата в заведениях, посетители которых обратились к врачу. Однако точная причина вспышки еще не установлена и CDC пока не призывает граждан воздерживаться от еды в ресторанах Wendy’s.

Напомним, что первые случаи заболевания были выявлены в Мичигане, Огайо, Индиане и Пенсильвании в конце июля — начале августа. Между тем в CDC полагают, что территория распространения инфекции не ограничивается четырьмя этими штатами.