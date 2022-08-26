Рим, , 21:45 — REGNUM Победа правых на выборах в Италии приведет к «изоляции» страны и потере денег ЕС, заявил 26 августа глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо Quirinale.it

Речь идет в том числе о намерении правых пересмотреть структуру расходования кредитных и грантовых средств ЕС в случае победы на выборах. Правые, впрочем, убеждены, что это не приведет к каким-либо «санкциям» со стороны Брюсселя.

Также Ди Майо по традиции обвинил правых в том, что они действуют в интересах России, заявив, что они «намерены продать страну Путину».

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони. У небольшого популистского движения Ди Майо, по данным социологов, шансов на попадание в парламент нет.