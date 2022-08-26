Москва, , 21:41 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал четыре основания применения Российской Федерацией ядерного оружия. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI сегодня, 26 августа.

Ядерное оружие

В ходе интервью Медведеву был задан вопрос о том, предусмотрена ли в военной доктринеРоссиивозможность использовать тактическое ядреное оружие при возникновении угрозы.

Медведев ответил, что военная доктрина России в большей части — это открытый документ, с которым может ознакомится любой желающий. Есть также открытый специальный документ, который называется «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

«И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия», — напомнил Медведев.

Для французского зрителя Медведев перечислил эти четыре основания:

Старт ядерных ракет;

применение ядерного оружия;

нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием;

иные действия, которые грозят существованию самого государства.

Медведев добавил, что пока таких действий не наблюдается и, соответственно, у России нет основания применять ядерное оружие, даже тактическое.