Рим, 26 августа, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Италия должна выйти из НАТО, с таким предложение выступил 26 августа лидер партии Italexit (сторонники выхода Италии из ЕС) Джанлуиджи Парагоне.

Италия

«Мы платим за чужую войну. Происходящее на территории [б.УССР] — это война США против России. Нам не нужна эта война», — отметил Парагоне.

Италия должна стать «средиземноморской Швейцарией», то есть нейтральным государством, полагает политик.

По данным социологов, рейтинг партии Парагоне составляет около 2,5−3%. У нее есть теоретические шансы впервые войти в состав парламента. Никто из лидеров основных партий страны не подвергает сомнению необходимость членства Италии в НАТО.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.