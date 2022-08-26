Челябинск, 26 августа, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Доходы бюджета ТФОМС Челябинской области за январь–июнь составили 32 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Данный показатель оказался на 5 млрд рублей больше, чем был в таком же периоде 2021 года. 30,8 млрд рублей в структуре доходов занимает субвенция из Федерального фонда ОМС.

На оплату медицинской помощи было направлено 25 млрд рублей. Основная часть средств пошла в круглосуточные стационары на оплату 270 тыс. случаев госпитализации. А высокотехнологичную медицинскую помощь получили 6 тыс. человек.