Москва, 26 августа, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором просит выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в рамках подготовки к новому учебному году распорядился выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Останина рассказала, что ей поступает много обращений от российских граждан, которые хотят получить единовременную помощь от государства для подготовки школьников к новому учебному году.

«Эти инициативы были поддержаны всеми фракциями и председателем ГД Вячеславом Володиным. Однако ряд чиновников, ссылаясь на указ президента РФ от 31 марта 2022 года «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей», сочли такую помощь излишней… Искренне надеюсь, что правительство не будет ставить палки в колёса и пойдёт навстречу семьям с детьми, составляющим основу нашей государственности», — отметила депутат в своем телеграм-канале.