Рим, , 21:34 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, которому платят зарплату граждане страны, дискредитирует Италию в глазах иностранных граждан, заявила 26 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Луиджи Ди Майо (справа) International Journalism Festival

Так она прокомментировала заявления Ди Майо (возглавляющего небольшое популистское движение) о том, что победа правых партий на предстоящих выборах в Италии обернется для страны «настоящей экономической войной».

Ди Майо, которому нечего сказать по сути и который предчувствует падение с Олимпа власти, ищет любые поводы для дискредитации правых, что, как минимум, недостойно, полагают представители «Братьев Италии».

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.