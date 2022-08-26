Рим, 26 августа 2022, 21:34 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, которому платят зарплату граждане страны, дискредитирует Италию в глазах иностранных граждан, заявила 26 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Луиджи Ди Майо (справа)
Луиджи Ди Майо (справа)
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Так она прокомментировала заявления Ди Майо (возглавляющего небольшое популистское движение) о том, что победа правых партий на предстоящих выборах в Италии обернется для страны «настоящей экономической войной».

Ди Майо, которому нечего сказать по сути и который предчувствует падение с Олимпа власти, ищет любые поводы для дискредитации правых, что, как минимум, недостойно, полагают представители «Братьев Италии».

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.