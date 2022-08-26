Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Апелляционный суд США сохранил в силе запрет на курение в помещениях, отведённых под социальное жилье, который был установлен в 2016 году федеральным правительством, сообщает 26 августа Reuters.

Курение запрещено законом Angela Sabas

Речь идет о государственном жилье, в котором проживают граждане, не имеющие достаточно средств для приобретения или аренды жилья по рыночным ценам.

Запрет на курение в таких местах, установленный приказом министерства жилищного строительства и городского развития (HUD), пыталась оспорить группа по защите прав курильщиков NYC Clash. Между тем Окружной апелляционный суд округа Колумбия счёл данный приказ корректным.

Судья Шри Шринивасан постановил, что HUD предоставило «существенные» доказательства того, что запрет помогает защитить здоровье граждан, предотвратить пожары и сократить расходы на содержание недвижимости.