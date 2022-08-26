Вашингтон, 26 августа, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Американец погиб на территории б. УССР, пишет 26 августа Newsweek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Журнал привёл заявление Госдепа США, в котором сказано, что американец погиб «в ходе боевых действий», но «из уважения к частной жизни» не уточняется, при каких обстоятельствах это произошло и с кем конкретно.

Также издание добавляет, что «около полудюжины» американцев погибли на территории б. УССР в ходе боевых действий.