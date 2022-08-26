Рим, , 21:27 — REGNUM Итальянские авиаперевозчики и железнодорожные компании 26 августа сообщили о возможности приобретения билетов со скидками теми, кто намерен приехать в родной город для участия в выборах.

Крыло самолета

Билеты на внутренние авиарейсы можно будет купить на 40% дешевле, на международные — на 50%. Снижение цены на железнодорожные билеты 60−70% в зависимости от типа поезда.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.