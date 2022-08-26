Милан, Италия, 26 августа, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Молодым людям в Италии следует помнить, как много за последние годы было сделано властями для них, заявил 26 августа лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

В числе таких шагов Берлускони упомянул отмену обязательного прохождения воинской службы и упрощение условий устройства на первую работу.

25 сентября в Италии пройдут досрочные парламентские выборы. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.