Нур-Султан, 26 августа 2022, 22:44 — REGNUM Даже если информация хакеров подтвердится, то за этим не обязательно стоит злой умысел властей Казахстана. Хотя вопросы к ним, конечно, будут. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

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Доллары
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, хакерская группа «Берегини» в своем телеграм-канале опубликовала новый пакет документов по якобы имеющимся поставкам авиационных комплектующих для нужд ВСУ. Авторы канала утверждают, что к сделке имеют отношения фирма из Казахстана, болгарские посредники и США, которые являются конечным покупателем.

Эксперт отметил, что документы, опубликованные хакерской группой «производят впечатления подлинных».

«Формат и содержание примерно соответствуют формату и содержанию документов такого характера. Все грамотно составлено: оговорены обязанности сторон, условия поставок, штрафные санкции, ответственность, особые условия и так далее. Но есть моменты, которые сложно проверить. Например, сроки исполнения. В документе указан конец января. Значит, если информация правдива, поставки уже состоялись, или срок был пролонгирован со ссылкой на технические сложности», — сказал Грозин.

Он предполагает несколько вариантов — либо «двигатели уже «ушли» и даже, возможно, уже технически «обработаны» российскими ПВО и летчиками. Либо они еще не дошли до получателей. То есть вопрос по факту — дошел груз до ВСУ или нет?»

«Но документы составлены хорошо. Мне особенно понравились сканы паспортов руководства этой, якобы, болгарской фирмы. Замечательно», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что «информация, разумеется, требует проверки». Ее проведут компетентные специалисты в министерстве обороны России и сделают это очень просто — просто сверят серийные номера по базе данных и архивам. Аналитик сказал, что если информация подтвердится, он не будет этому удивлен.

«Казахские бизнесмены родную мать продадут за толику малую. Тут даже не обязательно есть злой умысел центральной власти Казахстана. Это может частная инициатива владельцев этих останков советского наследия. Другое дело, что такого рода бизнес контролируется государством, соответствующими спецслужбами на всех уровнях. Это не ворованную пшеницу продать, комплектующие к самолетам — это гораздо сложнее. И поэтому списать все на инициативу каких-то придурковатых бизнесменов, которые за жалкие $350 тысяч готовы поставить под удар национальную безопасность своей страны — не получится».
Андрей Грозин