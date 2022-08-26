Астана, 26 августа, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Даже если информация хакеров подтвердится, то за этим не обязательно стоит злой умысел властей Казахстана. Хотя вопросы к ним, конечно, будут. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Напомним, хакерская группа «Берегини» в своем телеграм-канале опубликовала новый пакет документов по якобы имеющимся поставкам авиационных комплектующих для нужд ВСУ. Авторы канала утверждают, что к сделке имеют отношения фирма из Казахстана, болгарские посредники и США, которые являются конечным покупателем.

Эксперт отметил, что документы, опубликованные хакерской группой «производят впечатления подлинных».

«Формат и содержание примерно соответствуют формату и содержанию документов такого характера. Все грамотно составлено: оговорены обязанности сторон, условия поставок, штрафные санкции, ответственность, особые условия и так далее. Но есть моменты, которые сложно проверить. Например, сроки исполнения. В документе указан конец января. Значит, если информация правдива, поставки уже состоялись, или срок был пролонгирован со ссылкой на технические сложности», — сказал Грозин.

Он предполагает несколько вариантов — либо «двигатели уже «ушли» и даже, возможно, уже технически «обработаны» российскими ПВО и летчиками. Либо они еще не дошли до получателей. То есть вопрос по факту — дошел груз до ВСУ или нет?»

«Но документы составлены хорошо. Мне особенно понравились сканы паспортов руководства этой, якобы, болгарской фирмы. Замечательно», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что «информация, разумеется, требует проверки». Ее проведут компетентные специалисты в министерстве обороны России и сделают это очень просто — просто сверят серийные номера по базе данных и архивам. Аналитик сказал, что если информация подтвердится, он не будет этому удивлен.