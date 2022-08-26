Оттава, , 21:20 — REGNUM Сотрудничество и деятельность России и Китая в арктическом регионе противоречат интересам стран-членов НАТО, который поэтому усилит свое присутствие в Арктике, заявил 26 августа генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Столтенберг заявил в ходе своего визита в Канаду.

«Пекин и Москва усилили свое реальное сотрудничество в Арктике. Это лишь часть их углубленного стратегического партнерства, которое является вызовом нашим ценностям и интересам. Наш ответ — сильное присутствие в регионе», — сказал генсек НАТО.

По его словам, «возможности России на Севере представляют для нас стратегический вызов», а «Китай планирует создать крупнейший ледокол и инвестирует десятки миллиардов долларов в энергетику, инфраструктуру и инновационные проекты на крайнем Севере».

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