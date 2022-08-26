Вашингтон, 26 августа, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена списать часть долгов по студенческим кредитам имеет под собой прочную юридическую и финансовую основу, заявил 26 августа директор экономического совета Белого дома Бхарат Рамамурти. Об этом сообщает Reuters.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Данное заявление прозвучало в ответ на критику ряда экономистов, предупредивших, что списание долгов высвободит сотни миллиардов долларов для новых потребительских расходов, которые могут быть использованы для покупки жилья, что может подорвать усилия государства в борьбе с инфляцией.

Рамамурти отметил, что при принятии решения Байден основывался на законах, принятых Конгрессом, и Белый дом стоит на «очень прочной юридической почве».

Ранее сообщалось, что Джо Байден планирует списать по $20 тысяч заемщикам, которые учились в колледжах на гранты Pell Grants, и по $10 тысяч — тем, кто не получал такого гранта. Данная мера затронет тех, кто зарабатывает менее $125 тысяч в год.