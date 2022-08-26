Краснодар, , 21:28 — REGNUM Фестиваль казачьей песни «Александровская крепость» на Кубани в случае участия в нём певицы Манижи не должен впредь ассоциироваться с казачьей культурой и традициями. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказали в пресс-службе Кубанского казачьего войска 26 августа.

Казаки Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Пока казаки Кубанского казачьего войска с честью выполняют боевые задачи, ценой собственных жизней защищая нашу страну и жителей Донбасса, на Кубани частный фонд проводит фестиваль «казачьей культуры», приглашая туда певицу, которая не имеет никакого отношения к казачеству. При этом, как цинично заявляют организаторы, «споёт традиционную песню кубанского казачества». Эта исполнительница выступает против специальной военной операции, а значит и против России, против президента, против всех жителей страны, против казаков. Если организаторы фестиваля противопоставят себя позиции большинства жителей страны, это станет большой ошибкой», — отметили в пресс-службе.

«Этот фестиваль тогда не должен ассоциироваться с казачеством, его славной и великой культурой и историей. Если организаторам «Александровской крепости» близки зарубежные ценности и люди, выступающие против нашей страны, тогда стоит задуматься о самом смысле и идее проведения фестиваля в нынешнем виде», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

ИА REGNUM напоминает, что на фестивале казачьей песни «Александровская крепость» в Усть-Лабинске должна спеть Манижа. Певица ранее выступила против проведения специальной военной операции России в Донбассе.

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