Вашингтон, 26 августа, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Министерство юстиции США готовит потенциальный антимонопольный иск против американской технологической корпорации Apple, сообщает 26 августа издание Politico со ссылкой на источники.

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Отмечается, что антимонопольный отдел министерства рассчитывает подать иск против Apple до конца текущего года, тем не менее окончательного решения на этот счёт в руководстве ведомства пока не принято.

Других подробностей о содержании возможного иска пока не сообщается.