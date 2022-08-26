Москва, 26 августа 2022, 21:06 — REGNUM Ребрендинг проведён Coca-Cola, чтобы не терять российский рынок, пишет 26 августа «МК». Газировка получила новое название — «Добрый кола».
По словам основателя сети быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова, от Coca-Cola получено уведомление: «напиток теперь будет называться «Добрый кола"".
«Мы попробуем его продавать», — отметил он.
Читайте также: Посол Антонов: Россия проживёт без Coca-Cola, национальный интерес — важнее
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Coca-Cola приняла решение уйти с российского рынка из-за западных санкций.
Читайте ранее в этом сюжете: «Унитазы нечем чистить будет!» — сибиряки прощаются с Coca-Cola