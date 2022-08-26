Москва, 26 августа, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Ребрендинг проведён Coca-Cola, чтобы не терять российский рынок, пишет 26 августа «МК». Газировка получила новое название — «Добрый кола».

doctor-a Coca-Cola

По словам основателя сети быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова, от Coca-Cola получено уведомление: «Напиток теперь будет называться «Добрый кола».

«Мы попробуем его продавать», — отметил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Coca-Cola приняла решение уйти с российского рынка из-за западных санкций.