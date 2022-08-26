Москва, 26 августа 2022, 20:44 — REGNUM Министерство цифрового развития России принесло извинения российским IT-компаниям за ошибочную рассылку о якобы аннулировании их государственной аккредитации. Извинения распространила сегодня, 26 августа, пресс-служба Минцифры.
Сообщается, что сегодня некоторые IT-компании получили в рассылке Госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации.
Также министерство принесло извинения за техническую ошибку:
Стоит отметить, что аккредитованные Минцифры IT-компании имеют ряд налоговых и иных льгот, что сильно упрощает бизнес.