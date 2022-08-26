Москва, 26 августа, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития России принесло извинения российским IT-компаниям за ошибочную рассылку о якобы аннулировании их государственной аккредитации. Извинения распространила сегодня, 26 августа, пресс-служба Минцифры.

Digital.gov.ru Глава Минцифры РФ Максут Шадаев

Сообщается, что сегодня некоторые IT-компании получили в рассылке Госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации.

«Произошел технический сбой. В ближайшее время те, кто получил такое сообщение ошибочно, получат письмо-опровержение от Госуслуг», — пояснили в Минцифры.

Также министерство принесло извинения за техническую ошибку:

«Приносим свои извинения за техническую ошибку».

Стоит отметить, что аккредитованные Минцифры IT-компании имеют ряд налоговых и иных льгот, что сильно упрощает бизнес.