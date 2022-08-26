Минцифры извинилось перед IT-компаниям за технический сбой
Москва, 26 августа, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития России принесло извинения российским IT-компаниям за ошибочную рассылку о якобы аннулировании их государственной аккредитации. Извинения распространила сегодня, 26 августа, пресс-служба Минцифры.
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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев
Сообщается, что сегодня некоторые IT-компании получили в рассылке Госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации.
«Произошел технический сбой. В ближайшее время те, кто получил такое сообщение ошибочно, получат письмо-опровержение от Госуслуг», — пояснили в Минцифры.
Также министерство принесло извинения за техническую ошибку:
«Приносим свои извинения за техническую ошибку».
Стоит отметить, что аккредитованные Минцифры IT-компании имеют ряд налоговых и иных льгот, что сильно упрощает бизнес.