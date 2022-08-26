Париж, 26 августа, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Total Energies продаёт свою долю в «Тернефтегазе» компании «Новатэк». Причиной называют критику в отношении французской нефтегазовой компании из-за деловых отношений с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Jean Balczesak Логотип французской нефтегазовой компании Total

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В отличии от ряда западных нефтегазовых компаний Total Energies сохраняла свои активы до сих пор.

«Новатэк» выкупает оставшиеся 49% акций «Тернефтегаза». После закрытия соглашения, которое запланировано на сентябрь 2022 года, российская компания станет владельцем 100% пакета акций нефтегазовой компании.

Отметим, что «Тернефтегаз» — крупнейшая нефтегазовая компания России. Доля в добыче нефти в России достигает 40%, а в мировой более 5%. Производственный комплекс включает в себя заводы по добыче и переработке нефти и газа, нефтепереработки, нефтехимии, шинный комплекс, сеть АЗС и сервисных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания «Новатэк» нашла решение проблемы с энергоснабжением первой линии «Арктик СПГ-2» покупкой у турецкой компании Karpowership плавучей электростанции мощностью 300−400 МВт.

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