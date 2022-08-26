Челябинск, 26 августа, 2022, 20:42 — ИА Регнум. В Челябинской области фиксируется рост числа смертей из-за наркотиков. Об этом заявил член региональной Общественной палаты и экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Савченко в Челябинске на круглом столе, посвящённом вопроса повышения доступности для наркозависимых квалифицированной социальной реабилитации, сообщает пресс-служба палаты.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Саченко привёл данные экспертного сообщества, из которых следует, что каждый наркопотребитель вовлекает в число потребителей от пяти до шестнадцати человек. И для снижения масштабов наркотизации общества важно максимально полно охватить лиц, зависимых от опасной химии, квалифицированным вниманием наркологов и реабилитологов. Пока же пороги возможностей центров социальной реабилитации весьма скромные, а мотивация наркозависимых граждан в получении от них помощи низка. Поэтому в Челябинской области сохраняются условия наркотизации населения.

«Это косвенно подтверждают показатели первичной заболеваемости в Челябинской области. В сравнении с 2020 годом она выросла на 14,0% и составила в 2021 году 628 человек на 100 тыс. населения. При этом в регионе фиксируется устойчиво отрицательная динамика по смертности от наркотиков: в 2018 году зарегистрировано 178 летальных исходов, в 2019 году — 262, в 2020 — 387, в 2021 — 582», — сказал Евгений Савченко.

Главный нарколог Южного Урала Борис Изаровский отметил, что исключительно медикаментозное лечение (на него делает упор бюджетное финансирование) позволяет вернуть к трезвой жизни не больше 5% наркозависимых. Однако после оказания квалифицированной помощи в соответствующих центрах социальной реабилитации позволяет увеличить этот показатель в восемь раз, до 40%.

Но проблема в том, что количество в России таких центров пока даже близко не удовлетворяет насущные потребности. Так, за 2021 год подобную помощь в челябинских государственных и негосударственных центрах получили 240 человек. Это всего 2,4% от количества наркопотребителей, зарегистрированных в областной наркологии.

При этом, по данным проведённого в рамках соответствующего мониторинга социологического исследования, эксперты выяснили, что порядка 140 тыс. южноуральцев допускают потребление наркотических средств. И почти 41 тыс. человек из них уже употребляют наркотики с различной степенью регулярности.

Руководитель Ассоциации «Южный Урал без наркотиков» Евгений Цибарт предложил в ходе обсуждения создать при региональном минсоцотношений единый антинаркотический ресурсный центр. По его мнению, он способствовал бы подготовке квалифицированных кадров для работы в реабилитационных центрах, соразмерному выделению центрам, включённым в реестр поставщиков социальных услуг, бюджетных денег, и т.д. По итогам круглого стола Общественная палата подготовит соответствующие рекомендации и направит их полномочным органам власти.