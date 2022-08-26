26 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:53 — REGNUM Пентагон пообещал провести масштабные изменения ради снижения рисков для гражданского населения в ходе своих военных операций. Планируется реформировать саму культуру ведомства, чтобы военнослужащие начали относиться к проблеме предотвращения гражданских жертв как к основной части своей миссии, объяснил министр обороны США Ллойд Остин.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание New York Times уточняет, что 36-страничный план Пентагона предусматривает реформацию всех уровней военного планирования, а также процесса обучения. Причем речь идет не только об операциях по борьбе с терроризмом, но и о миссиях, связанных с атаками на спутники и компьютерные системы.

Американские интернет-пользователи обсудили нововведения под соответствующей публикацией.

«Значит, в следующий раз гражданские лица не будут цепляться за обшивку самолетов, когда мы бессистемно отступаем?» — делает отсылку Stumpy Dowd к выходу войск США из Афганистана, во время которого на крыло американского самолета забрались афганцы.

«Когда начнется следующая крупная война, все эти парни будут отправлены на пенсию. Эти «солдаты презентаций» получают микрофон только в мирное время», — указывает Ryan Ruark.

«Так относится ли эта новая доктрина к экономической войне и к огромному сопутствующему ущербу, который наносят экономические санкции гражданскому населению России, ЕС и, в конечном итоге, всего мира? Может быть, нам нужен командующий экономической войной и четкая доктрина ее применения? Я уверен, что те, кто занимается международной торговлей и многонациональными компаниями, были бы признательны за четкую ясность. Не вся экономическая политика является экономической войной, но некоторые принципы определенно являются таковыми, и последствия этой политики не кажутся хорошо продуманными. Как правило, всё выглядит очень ситуативным, эмоциональным и сиюминутным», — размышляет Ron.

«Политические назначенцы делают всё для своих боссов — АКТУАЛЬНЫЕ внедрения осуществляются карьерными сотрудниками, у которых свое собственное мышление. «Вы уйдете через 2-4 года, и тогда мы будем делать то, что делали всегда», — комментирует Tamzaa.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Длительная история бездушного отношения американцев к гражданскому населению опровергает их возвышенную риторику о свободе. Изменит ли эта политика решения командиров, принимаемые в доли секунды? Дополнит ли она боевую подготовку обучением умению видеть перспективу и сопереживать? Риторика, как обычно, позитивна — но, скорее всего, это очередные сказки от Команды Америки: Мировой полиции», — отмечает Matthew Belmonte.

«Отлично, теперь плохие парни будут еще больше использовать невинных гражданских лиц в качестве живого щита, как они это делают», — предупреждает TylerBarkley.

«Причина вступления в войну — победа, и точка», — подчеркивает John.

«Совершенствование протоколов заказных убийств США (возможно, и НАТО) — благородное стремление. Миру повезло, что у него есть такая благожелательная сверхдержава», — иронизирует Ivermarkt.

«Когда наши солдаты убивают невинных людей, мы говорим «ууупс» и называем это сопутствующим ущербом. Когда чужие солдаты убивают невинных людей, мы называем это терроризмом, а иногда и военным преступлением», — вспоминает Steven Mccain.

«Это самое глупое, что я читал за всю неделю. Почему бы нам просто не дать врагу оружие и не поделиться с ним своими координатами. Новый мягкий план подвергнет риску еще больше людей, включая наших собственных военных. Попытка вести чистую войну приведет лишь к тому, что наши сыновья и дочери будут убиты, пока мужички в костюмах будут спорить о масштабе проблемы. Полное неисполнение долга. Министр обороны и весь Объединенный комитет начальников штабов должны уйти в отставку», — уверен BC.

Ранее на юго-западе Сирии в ходе американской спецоперации погибли мирные жители, в том числе женщины и дети.

В 2019 году не менее 1291 мирного жителя погибли в результате ударов, нанесенных так называемой антитеррористической коалицией во главе с США в Ираке и Сирии по борьбе с террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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