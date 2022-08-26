Москва, 26 августа, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Футболист из Сенегала Кейта Бальде стал новым нападающим московского ФК «Спартак», сообщили 26 августа в пресс-службе команды.

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«Контракт с игроком подписан до июня 2025 года, — говорится в сообщении. — Кейта приехал в Москву со своей семьёй — супругой Симоной и двумя детьми. За «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером».

В клубе рассказали о биографии нового игрока, который играл в итальянском «Лацио», затем в «Монако», выступал на правах аренды за итальянские «Интер» и «Сампдорию».

В минувшем сезоне Бальде был игроком итальянского «Кальяри» (26 матчей, 3+3), а этим летом стал свободным агентом.