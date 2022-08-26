Оттава, 26 августа, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Возможности России на Севере являются стратегическим вызовом для НАТО, и Североатлантическому союзу необходимо сильное присутствие союзников в Арктическом регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Канаду в пятницу, сообщает Reuters.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Важность крайнего Севера возрастает для НАТО и для Канады, потому что мы видим значительное наращивание российской военной мощи с новыми базами, новой системой вооружений», — заявил Столтенберг во время визита на военную базу в Колд-Лэйк, провинции Альберта.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО прибыл в Канаду для встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, где они обсудят вопросы безопасности Арктики, российского присутствия на Крайнем Севере и специальную военную операцию на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, союзники НАТО инвестируют в новые воздушные и морские возможности на Крайнем Севере. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в обзорной статье, опубликованной 25 августа канадской газетой The Globe and Mail.

Читайте также: НАТО наращивает присутствие в Арктике