Ижевск, 26 августа, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Удмуртии школьный набор для мальчиков подорожал на 15,8%, в то время как набор для девочек увеличился в цене на 13,1%. По данным Удмуртстата такое увеличение цены соответствует тенденции прошлых лет, когда рост цены не превышал показатель инфляции, сейчас она составляет 16,7%.

ИА REGNUM Цены на канцтовары

В набор школьницы входит по два платья и юбки, по три блузки и пары колготок, джемпер, спортивный костюм, летние туфли, кроссовки, ботинки и пять пар носков. Все это обойдется в 19,8 тыс. рублей. Цена набора выросла на 9,7% по сравнению с прошлым годом.

За практически аналогичный набор для мальчиков родители заплатят около 15,2 тыс. рублей. Это на 12,3% дороже, чем годом ранее.

Наиболее значительно выросли цены на учебные принадлежности. Набор канцтоваров, включающий пять шариковых авторучек и карандашей, четыре тетради, фломастеры, альбом для рисования, пять учебных пособий и рюкзак обойдется в 5,9 тыс. рублей, что на 26,1% больше, чем в июле прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция за июль в Удмуртии снизилась на 1,17% по сравнению с июнем этого же года и достигла 16,65%. Однако эти данные всё ещё выше, чем средние по Приволжскому федеральному округу и России на 1,11% и 1,55% соответственно. В течение года продовольственные товары подорожали в среднем на 19,4%, непродовольственные — на 18,97, а фрукты и овощи за год подорожали на 13,13%.

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