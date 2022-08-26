Лондон, 26 августа, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Великобритании значительно вырос спрос на солнечные батареи из-за резкого повышения тарифов на электроэнергию. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает агентство Bloomberg.

Lujkin8 Использование энергии солнца

Напомним, что британский энергетический регулятор Ofgem с 1 апреля 2022 года повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию на 54% — до почти 2 тысяч фунтов для потребителей, и это еще не предел. Ожидается, что в ноябре будет анонсировано новое повышение. некоторые компании прогнозируют, что с января 2023 года максимально допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5 066 фунтов, а с апреля — рекордные 6 552 фунта.

Такая непростая ситуация подстегнула британцев к поиску альтернативных источников энергии — многие обратили внимание на солнечные батареи.

Спрос на солнечные батареи привел к тому, что ждать их установки подчас приходится от двух до трёх месяцев, хотя раньше требовался всего лишь один месяц.

Развитие солнечной энергетики в Великобритании идет семимильными шагами — по данным Solar Energy UK, промышленной ассоциацииВеликобританиипо солнечной энергии, во втором квартале этого года батареи на крышах домов произвели 95 мегаватт энергии, что в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом цены на солнечные батареи выросли в среднем на 15% из-за повышенного спроса.