Москва, , 20:29 — REGNUM Приём заявлений на выдачу загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия до десяти лет), приостановлен российскими посольствами с сегодняшнего дня — с 26 августа.

Биометрические данные Leszek Leszczynski

Как пояснили в Консульском департаменте российского МИД, это делается «по техническим причинам» и «временно». Позже департамент сообщит, когда возобновится приём заявлений.

При этом загранпаспорт без электронного носителя (сроком действия до пяти лет) можно получить «в обычном порядке».

Стоит напомнить, что электронный носитель информации фактически превращает обычный загранпаспорт в биометрический. В паспорт встроена специальная микросхема, на которой есть фото владельца, его фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер паспорта, дата выдачи и окончания срока действия.

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