Весь мир, 7 ноября, 2008, 13:22 — ИА Регнум. "Я категорически осуждаю это ужасное нападение на мирных граждан, занимавшихся своими повседневными заботами и оказавшихся на рынке", - заявил сегодня, 7 ноября, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Луис-Мария де Пуш , комментируя последствия теракта во Владикавказе, осуществленного 6 ноября.

"Этот акт не приведет ни к чему, кроме распространения террора и скорби. Я хочу передать мои искренние соболезнования семьям погибших и заверить российское руководство, что оно может рассчитывать на помощь ПАСЕ в борьбе против тех, кто стоит за этим чудовищным действием", - отметил также де Пуш.