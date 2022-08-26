Бердск, Новосибирская область, , 20:21 — REGNUM В Экономическом лицее Бердска открыли мемориальный комплекс в память о погибшем в спецоперации, выпускнике учреждения Александре Фролове. Об этом сообщают «Бердские новости».

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Супруга погибшего командира отряда спецназначения «Барс» Ирина Фролова уверена, что современные дети должны знать героев нашего времени и сверять свои поступки с их подвигами.

«Я испытываю гордость за своего мужа — воина с большой буквы, Героя, настоящего мужчину, — сказала она. — Саша был самым лучшим — надежным, светлым, искренним, жизнерадостным и позитивным человеком. Все сослуживцы говорят о том, что прежде всего вспоминают его улыбку. Даже в самых трудных ситуациях он все делал с улыбкой, от него исходили искренность и добра».

Супруга также рассказала, что 25 февраля Александр Фролов и его боевые товарищи вели стрелковый бой с противником, 26 февраля двинулись дальше, забрав раненых бойцов, а 27 февраля он был во второй линии обороны и во время артобстрела был смертельно ранен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бердске семье ефрейтора Максима Виноградова, погибшего во время спецоперации России, вручили орден Мужества.

Читайте ранее в этом сюжете: «Всегда был героем» — семье ефрейтора из Бердска вручили орден Мужества