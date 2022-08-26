Бердск, Новосибирская область, 26 августа, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В Экономическом лицее Бердска открыли мемориальный комплекс в память о погибшем в спецоперации, выпускнике учреждения Александре Фролове. Об этом сообщают «Бердские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Супруга погибшего командира отряда спецназначения «Барс» Ирина Фролова уверена, что современные дети должны знать героев нашего времени и сверять свои поступки с их подвигами.

«Я испытываю гордость за своего мужа — воина с большой буквы, Героя, настоящего мужчину, — сказала она. — Саша был самым лучшим — надежным, светлым, искренним, жизнерадостным и позитивным человеком. Все сослуживцы говорят о том, что прежде всего вспоминают его улыбку. Даже в самых трудных ситуациях он все делал с улыбкой, от него исходили искренность и добра».

Супруга также рассказала, что 25 февраля Александр Фролов и его боевые товарищи вели стрелковый бой с противником, 26 февраля двинулись дальше, забрав раненых бойцов, а 27 февраля он был во второй линии обороны и во время артобстрела был смертельно ранен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бердске семье ефрейтора Максима Виноградова, погибшего во время спецоперации России, вручили орден Мужества.